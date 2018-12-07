Bafetimbi Gomis'in satılmasının ardından Eren Derdiyok'a sarılan ancak beklediği performansı göremeyen ve santrfor arayışlarına başlayan Galatasaray'ın santrfor transferini bitirdiği iddia edildi! Sarı-kırmızılıların kariyerini Guangzhou Evergrande'de sürdüren ve sözleşmesi 19 Ocak 2019'da bitecek Alan'ı transfer ettiği öne sürüldü.

Turkcell Bip Spor'un haberine göre Galatasaray, Brezilyalı forvet Alan’ı bonservissiz kadrosuna kattı. Transferin Ocak ayında resmi olarak tamamlanacağı belirtildi.

Avrupa'ya 2010 yazında 3,5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle adım atan ve Red Bull Salzburg'ta gösterdiği performansla dikkatleri çeken Brezilyalı yıldız, Ocak 2015'te Çin'in yolunu tutmuştu.

GuangzhouEvergrande'ye transfer olan Brezilyalı yıldız, geride kalan sezonda 22 maçta 19 gol attı, 8 de asist yaptı.

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