        Galatasaray-Atletico Madrid maçını Istvan Kovacs yöentecek - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Atletico Madrid maçını Istvan Kovacs yöentecek

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak Galatasaray - Atletico Madrid karşılaşmasında Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

        Giriş: 19.01.2026 - 12:35 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:39
        G.Saray'ın maçına Rumen hakem!
        UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45’te sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak.

        Bu müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs’ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Mücadelenin 4. hakemi de Szabolcs Kovacs olacak.

        Maçta VAR’da Rob Dieperink, AVAR’da da Catalin Popa görev alacak.

