Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı kapsamında Barcelona'yı ağırlıyor. İlk maçta Nou Camp'ta 0-0 berabere kalan Cimbom, bu akşam rakibini devirerek çeyrek final biletini cebine koymak istiyor. Galatasaray Barcelonam maçı hangi kanalda ve şifresiz mi soruları, zorlu maç öncesinde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Domenec Torrent'in 11'i belli olurken Galatasaray Barcelona UEFA maçı canlı yayın kanalı da açıklandı. Peki, Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak?

GALATASARAY BARCELONA CANLI İZLE

Galatasaray Barcelona maçı bu akşam 20.45'te başlayacak. GS Barça maçı İtalyan hakem Daniele Orsato tarafından yönetilecek.

İşte, Galatasaray Barcelona maçı canlı yayın kanalı, ilk 11'leri ve mücadeleye ilişkin son bilgiler;