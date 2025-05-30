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        Galatasaray-Başakşehir: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Şampiyon Galatasaray, taraftarı önünde sezonu galibiyetle noktaladı... Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir'i konuk eden sarı-kırmızılılar, mücadeleyi Mertens ve Osimhen'in golleriyle 2-0 kazanarak 2024-2025 sezonunu 95 puanla zirvede tamamladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.05.2025 - 19:02 Güncelleme: 30.05.2025 - 22:27
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        Şampiyon zaferle bitirdi!
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        Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında taraftarını üzmedi, sezona üç puanla veda etti. Sarı-kırmızılılar 38. ve son haftada konuk ettiği Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

        Cimbom'a üç puanı getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Mertens ve 81. dakikada Osimhen kaydetti.

        Ligde üst üste 8'inci, resmi maçlarda ise art arda 11'inci galibiyetini alan şampiyon Galatasaray, 2024-2025 sezonunu 95 puanla noktaladı.

        Başakşehir ise ligi 54 puanla 5. sırada tamamladı.

        GALATASARAY 95 PUAN TOPLADI

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 2024-25 sezonunu 95 puanla şampiyon tamamladı.

        Bu sezon ligdeki 36 karşılaşmada 30 galibiyet, 5 beraberlik alan Galatasaray, sadece 1 kez yenildi. Sezonu 95 puanla bitiren sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğuna ulaştı.

        Ligde 91 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü.

        CİMBOM SAHASINDA YENİLMEDİ

        Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

        Taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 18 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

        Sarı-kırmızılılar, bu sezon iç sahadaki 18 lig maçında 46 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 15 gol gördü.

        SON 5 MAÇTA GOL YEMEDİ

        Galatasaray, son 5 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

        "Cimbom", söz konusu süreçte Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe'yi 2-0 yenerken, Bellona Kayserispor'u 3-0, Başakşehir'i ise 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

        Galatasaray, bu sezon 36 lig maçının 15'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Ligi kalesinde gördüğü 31 golle tamamlayan sarı-kırmızılılar, iyi savunmasıyla dikkati çekti.

        OSIMHEN'DEN LİGDE 26'NCI GOL

        Galatasaray'ın yıldız santrforu Victor Osimhen, Başakşehir'i de boş geçmedi. Nijeryalı futbolcu, 81. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. Sezonun son maçında da fileleri havalandıran Osimhen, böylece Süper Lig'de sezonu 26 golle tamamladı. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Osimheni kalan maçlarda bir mucize olmadığı takdirde Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu gol kralı olarak noktalayacak.

        Osimhen, toplamda ise sarı-kırmızılı formayla 41 maçta 37 gole imza attı.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13. dakikada Opoku'nun pas hatasında topu kapan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top kaleci Muhammed Şengezer'in bacak arasından geçip taca çıktı.

        17. dakikada Galatasaray, Mertens'in penaltı golüyle öne geçti. Ceza sahası içinde Osimhen ile mücadeleye giren Ba, topa eliyle müdahale etti. Pozisyonun bitmesinin ardından hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR tarafından uyarıldı. Monitörde pozisyonu inceleyen Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mertens, kaleci Muhammed Şengezer'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

        26. dakikada Osimhen'in pasında topla buluşan Mertens, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muhammed Şengezer, bu pozisyonda topu elinden kaçırdı. Penaltı noktası civarında seken topu önünde bulan Yusuf Demir, meşin yuvarlağa dokundu. Kaleci Muhammed'e çarpan topu altıpas içinde yine önünde bulan Yusuf Demir'e bu sefer Ba, gol izni vermedi.

        29. dakikada Jakobs'un soldan ortasında arkada direkte bulunan Yusuf Demir'in kafa vuruşunda top, yandan auta gitti.

        51. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında penaltı noktası civarında Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        54. dakikada Berat Özdemir'in pasında topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahası sol çaprazında bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

        58. dakikada Frankowski'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası sağ çaprazındaki Kaan Ayhan'ın bekletmeden vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

        65. dakikada Ahmed Kutucu'nun yaklaşık 25 metreden şutunda kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere gönderdi.

        81. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında arka direkteki Osimhen, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

        Stat: RAMS Park

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral

        Galatasaray: Muslera (Dk. 90 Günay Güvenç), Frankowski (Dk. 63 Jelert), Sanchez (Dk. 78 Metehan Baltacı), Cuesta, Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Mertens (Dk. 79 Sallai), Ahmed Kutucu, Osimhen (Dk. 88 Efe Akman)

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba (Dk. 46 Deniz Türüç), Opoku, Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Dk. 86 Ebosele), Ömer Ali Şahiner (Dk. 70 Kemen), Umut Güneş (Dk. 86 Ömer Faruk Beyaz), Operi, Figueiredo, Keny

        Goller: Dk. 17 Mertens (Penaltıdan), Dk. 81 Osimhen (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Dk. 28 Ba (RAMS Başakşehir), Dk. 45+2 Osimhen, Dk. 51 Frankowski (Galatasaray)

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