Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer mesajı!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "en güçlü şekilde en büyük mücadeleyi verecek" bir takım kuracaklarını söyledi.

Almanya doğumlu futbolcu Leroy Aziz Sane'nin Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki imza töreninin ardından Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Galatasaray, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızdan sonra şimdi bütün hazırlıklarını Şampiyonlar Ligi için yapıyor. Şampiyonlar Ligi’nde de taraftarımızı memnun edecek sonuçlara doğru gitmek için biz gereken her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarların Sane ile ilgili ürünleri almalarını isteyen Özbek, şöyle devam etti: "Şimdi benim taraftarlarımdan da bir ricam var. Biz Sane tshirtlerini çıkaracağız burada da rekor kırmamız lazım. Ben buradan bütün taraftarlarımıza çağrı yapıyorum. Sane tshirtlerini herkes satın alsın ve bir rekora daha imza atmak istiyorum taraftarlarımla beraber. Buradan yeni sezonun Galatasaray’a hayırlı olmasını diliyorum. Taraftarlarımızla beraber Şampiyonlar Ligi’nde de gereken başarıya koşacağız. Birlikteliğimiz, beraberliğimiz, tek yumruk olmamızın meyvelerini şimdi şimdi topluyoruz. Sane gibi önemli bir futbolcu kadromuza katıldı. Bundan sonrakiler için de çalışmalarımız devam ediyor. En kuvvetli, en güçlü şekilde Şampiyonlar Ligi’nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız. Burada taraftarların desteğine büyük ihtiyacımız var. Bizi desteklemeye devam etsinler. Sane formaları satışta. Onların yüz binlerce satılmasını bekliyoruz. Onların desteğine büyük ihtiyacımız var."