Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi gün? GS Bayern maçı biletleri ne kadar? - Galatasaray Haberleri

Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi gün? GS Bayern maçı biletleri ne kadar? - Galatasaray Haberleri

1 Şurada Paylaş!









Galatasaray Bayern Münih karşılaşması ile ilgili beklenen haber geldi ve mücadelenin biletleri gün itibariyle satışa sunuldu. Salı günü oynanacak maça dair temsilcimizin muhtemel ilk 11'i, yayıncı kanalı ve bilet fiyatlarının ne kadar olduğuna ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...