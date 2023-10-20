Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi gün? GS Bayern maçı biletleri ne kadar? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, hangi gün ve bilet fiyatları ne kadar?

        Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçı olan Galatasaray Bayern Münih karşılaşması için artık geri sayım başlamış durumda. Devler liginde haftanın mücadelesi olarak gösterilen zorlu maçın biletleri gün itibariyle satışa sunuldu. Konuyla ilgili olarak sarı kırmızılı taraftarların merakla araştırdığı Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 16:03 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray Bayern Münih karşılaşması ile ilgili beklenen haber geldi ve mücadelenin biletleri gün itibariyle satışa sunuldu. Salı günü oynanacak maça dair temsilcimizin muhtemel ilk 11'i, yayıncı kanalı ve bilet fiyatlarının ne kadar olduğuna ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...

        2

        GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'de başlayacak.

        GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

        Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.

        3

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

        Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi.

        4

        24 EKİM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Bayern Münih (19:45)

        8 KASIM ÇARŞAMBA

        Bayern Münih- Galatasaray

        29 KASIM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Manchester United

        12 ARALIK ÇARŞAMBA

        Kopenhag - Galatasaray

        5

        GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

        Premium : ₺20.000,00

        Delux : ₺17.500,00

        Lux : ₺16.000,00

        Classic : ₺15.000,00

        1. Kategori : ₺10.000,00

        2. Kategori : ₺8.000,00

        3. Kategori : ₺6.000,00

        4. Kategori : ₺5.000,00

        5. Kategori : ₺4.000,00

        6. Kategori : ₺3.000,00

        7. Kategori : ₺2.500,00

        8. Kategori : ₺950,00

        9. Kategori : ₺900,00

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay! Eşini telefonundaki uygulamadan takip etmiş!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay! Eşini telefonundaki uygulamadan takip etmiş!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!