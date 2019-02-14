Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada iyi bir skor elde ederek, rövanş öncesi avantaj sağlamaya çalışacak. Galatasaray ile Benfica arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'de oynanacak.

GALATASARAY - BENFICA

SAAT: 20:55

HAKEM: Jesus Gil Manzano

STAT: Türk Telekom Stadı

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

YEDEKLER: İsmail Çipe, Mariano, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Ryan Donk, Yunus Akgün

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BENFICA: Vlachodimos, Corchia, Ruben Dias, Ferreira, Yuri Ribeiro, Salvio, Gedson, Florentino, Cervi, Seferovic, Felix

YEDEKLER: Svilar, Gabriel, Zivkovic, Krovinovic, Samaris, Andre Almeida, Joao Filipe

TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Lage

Avrupa'da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından başlayan Galatasaray, Portekiz'den Porto, Almanya'dan Schalke 04 ve Rusya'dan Lokomotiv Moskova ile yer aldığı grubu üçüncü sırada bitirerek, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda mücadele etme hakkı elde etti.

Portekiz temsilcisi Benfica ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, play-off turunda da Yunanistan'ın PAOK takımını eleyerek grup aşamasına yükseldi. Benfica, Almanya'nın Bayern Münih, Hollanda'nın Ajax ve Yunanistan'ın AEK takımlarıyla mücadele ettiği grubu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

GALATASARAY'DA KİMLER EKSİK?

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede ismi yer almayan yeni transfer Kostas Mitroglou, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan Mbaye Diagne, Marcao ve Christian Luyindama'yı UEFA'ya bildirirken, Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'in ismi listede yer almadı.

BENFICA'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray'ın rakibi Benfica, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusunu da İstanbul'a getirmedi. Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul kafilesinde yer almadı.

GALATASARAY, 100. GALİBİYETİNİN PEŞİNDE!

Galatasaray, Benfica mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 278. karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek. Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 277 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 106 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan sarı-kırmızılılar 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

AVRUPA LİGİ'NDE 75 MAÇ

Galatasaray, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 75 maç yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bu organizasyonda oynadığı maçların 29'unu kazanırken 24'ünde berabere kaldı, 22'sinde yenildi. Galatasaray bu maçlarda 119 gol atarken kalesinde 98 gol gördü.

2000 YILINDA ŞAMPİYONLUK!

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı takım, mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nda mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye futbolda Avrupa'daki ilk kupasını getirdi.

PORTEKİZ EKİPLERİYLE 7 MAÇ

Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle daha önce 4 kez eşleşen Galatasaray, rakipleriyle 7 karşılaşma oynadı. Portekiz takımlarıyla yaptığı maçların 3'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 4'ünü kaybetti. Galatasaray, bu maçlarda attığı 9 gole karşılık kalesinde 10 gole engel olamadı. İlk olarak 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda statü gereği gruplarda tek maç üzerinden Benfica ile karşılaşan Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 2-0 kazandı.

Daha sonra 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile eşleşen Galatasaray, sahasındaki maçı 2-0 kaybederken deplasmandan 2-1 galibiyetle döndü. 2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile eşleşen sarı-kırmızılılar, sahasındaki maçı 2-1'lik skorla kazandı, deplasmanda ise aynı skorla mağlup oldu. Galatasaray bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştığı Porto'ya deplasmandaki maçta 1-0, sahasındaki müsabakada ise 3-2 yenildi.

BENFICA TÜRK TAKIMLARINA ELENMİYOR

Benfica daha önce Avrupa'da eleme turlarında 5 kez Türk takımlarıyla eşleşti ve hepsinde turu geçen taraf oldu.

Portekiz ekibi, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ve 2012-2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi, 2011-2012'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u elemişti. Trabzonspor, Benfica'ya elenmesine rağmen Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.

Benfica, 1980-1981 sezonunda Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşti. İzmir'de yapılan ilk maç 0-0 sona ererken, Benfica evinde 4-0 kazanarak tur atladı. Portekiz ekibi, son olarak bu sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşti. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Benfica, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı ve turu geçen taraf oldu.

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