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Galatasaray - Beşiktaş (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin heyecanı HTSPOR'da... Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda lider Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bitime 3 hafta kala Beşiktaş'ın 81, Fenerbahçe'nin 76, Galatasaray'ın ise 75 puanı bulunuyor. Beşiktaş'ın bu akşam alınacak sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor! Siyah-beyazlılar maçı kazanırsa, Fenerbahçe'nin Ankaragücü'yle berabere kalması Beşiktaş'a şampiyonluk için yetecek. Fenerbahçe'nin mağlup olması halinde ise Beşiktaş, Galatasaray derbisinden beraberlikle bile ayrılsa şampiyonluğunu ilan edecek

Galatasaray Beşiktaş derbisi kadroları! Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın! GS BJK maçı hakemi kim?

Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda lider Beşiktaş'ı ağırlıyor.

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Gökhan Töre
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

STAT: Türk Telekom
SAAT: 20:30
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: BeIN Sports 1

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLECEK Mİ?

Ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Beşiktaş, bu akşam alınacak sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan edebilecek konumda. Türk Telekom Stadı'nda 3. sıradaki Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, sahadan puanla ayrılması halinde sarı-kırmızılıların şampiyonluk şansını bitirecek.

Lig ikincisi Fenerbahçe de ligde kalma mücadelesi veren Ankaralı renktaşı MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. İstanbul'un sarı-lacivertli takımı başkentte mağlup olursa, derbiden alınacak 1 puan Beşiktaş'ı ikili averajla şampiyonluğa ulaştıracak. Fenerbahçe deplasmanda berabere kalırsa siyah-beyazlıların şampiyonluğunu ilan etmesi için bu kez Galatasaray derbisinden 3 puan alması gerekecek.

Sarı-lacivertliler, Ankara'dan galibiyetle dönerse Galatasaray-Beşiktaş derbisinin sonucu ne olursa olsun şampiyonluk yarışı son 2 haftaya taşınacak.

MAÇTAN NOTLAR

Ligde geride kalan 39 haftada 37 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 75 puanla haftaya 3. sırada girdi. Siyah-beyazlılar ise 37 maçın 25'ini kazandı, 6'şar beraberlik ve yenilgi gördü. Haftaya 81 puanla lider giren Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 5, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK

Galatasaray'da sakatlığı geçen Henry Onyekuru'nun yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci tamamlanan Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor ile Fatih Öztürk, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda derbide sahaya çıkabilecek. Terim, koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo'dan ise derbide yararlanamayacak. Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

ASLAN SON 6 MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 müsabakada yenilmedi. Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 3 maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, diğer 3 müsabakada birer gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 9 kez fileleri sarstı.

EMRE AKBABA ÇIKIŞTA
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Akbaba, sarı-kırmızılı ekibin son haftalardaki skor yükünü çekti. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 4 maçında 5 kez fileleri havalandırdı. Emre Akbaba, Galatasaray'ın bulduğu 5 golün 3'ünü atarak takımına ciddi bir skor katkısı sağladı. Emre, 36. haftadaki 1-1'lik Trabzonspor maçında beraberliği, 38. haftada 1-0 kazanılan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde galibiyeti getiren golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, geçen hafta da 2-0 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde 2. golü attı. Galatasaray'da diğer 2 golü ise Mustafa Muhammed ile Halil Dervişoğlu kaydetti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olarak dikkati çekti. Ligde 37 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 33 gol gördü. Galatasaray, bu istatistiğiyle ligde kalesinde en az gol yiyen takım olarak ön plana çıktı. Galatasaray'ı 34 golle Trabzonspor, 37 golle Fenerbahçe ve 38 golle Beşiktaş takip etti.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK
Beşiktaş derbide 6 oyuncusundan faydalanamayacak. Derbide Mensah, Aboubakar, N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Hasic forma giyemeyecek.

4 İSİM SINIRDA
kipte Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular derbide sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

349. RANDEVU
Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 348 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 122 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 112 kez rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 484 golüne Beşiktaş 455 ile karşılık verdi.

İki takım Süper Lig tarihinde ise 125 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 45, siyah-beyazlılar ise 37 kez gülen taraf oldu. 43 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 150 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 131 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 lig ve 1 TFF Süper Kupası karşılaşmasında Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 2 kez rakibini mağlup etti, 3 müsabaka ise berabere sona erdi. Berabere biten TFF Süper Kupa mücadelesinde, sarı-kırmızılı ekip penaltılarla kupaya uzanmayı başarmıştı.

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