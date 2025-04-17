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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Ligde son haftalara girilirken, lider Galatasaray bu maçtan galibiyetle ayrılarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılarda Roland Sallai ve Elias Jelert, müsabakada forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 09:34 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:34
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        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.

        RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 74 puan topladı. "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 32. haftaya lider girdi.

        Süper Lig'deki 30 maçından 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle ayrılan Sipay Bodrum FK ise 34 puanla 14. sırada yer alıyor.

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        GALATASARAY İLE BODRUM FK 2. RANDEVUDA

        Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de yer alan Sipay Bodrum FK'ye karşı yarın 2. maçına çıkacak.

        Sarı-kırmızılı takım, Sipay Bodrum FK ile sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.

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        BU SEZON LİGDE SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

        Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu.

        Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.

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        SAHASINDAKİ SON 14 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

        Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 14 lig maçında mağlup olmadı.

        Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 14 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

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        2 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

        Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

        Reeder Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Macar futbolcu Roland Sallai ile sakatlığı bulunan Danimarkalı savunma oyuncusu Elias Jelert, Sipay Bodrum FK karşısında görev yapamayacak.

        Tedavisine devam edilen Kaan Ayhan'ın durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.

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        FRANKOWSKI'NİN CEZASI BİTTİ

        Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski, Sipay Bodrum FK karşısında görev alabilecek.

        Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski, cezası tamamlandığı için Sipay Bodrum FK maçında oynayabilecek.

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        DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

        Galatasaray'da 4 futbolcu Sipay Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki ikas Eyüpspor maçında oynayamayacak.

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        EN BÜYÜK GOL UMUDU OSIMHEN

        Sarı-kırmızılı ekibin yarınki müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak.

        Bu sezon 24 Süper Lig maçında 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.

        Son 5 Süper Lig maçında 7 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, yarınki maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak.

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.

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