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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray bombaları patlattı - 1 gecede 5 transfer

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Transferin son gününde sarı-kırmızılılar adeta şov yaptı! Cimbom 5 transfer birden açıkladı. Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Mauro Icardi, Juan Mata ve Milot Rashica transferleri KAP'a bildirildi. Cimbom bugün 2 transfer daha açıklayabilir. Öte yandan Galatasaray'da ayrılacak isimler de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları

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  • Galatasaray bombaları patlattı - 1 gecede 5 transfer

    Yaz transfer döneminin bitimine 1 gün kala Galatasaray’da hareketli saatler yaşanıyor. Takıma takviye yapmak için yoğun çaba sarfeden Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, uzun süredir peşinde koştuğu Mauro Icardi'yi dün gece İstanbul'a getirdi. 
  • Galatasaray bombaları patlattı - 1 gecede 5 transfer

    Transferin son günlerinde Galatasaray hücum hattına takviye gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Fransız ekibi Paris Saint Germain'de forma yıldız futbolcu Mauro Icardi'yi kiralık olarak renklerine bağladı. 
  • Galatasaray bombaları patlattı - 1 gecede 5 transfer

    Icardi, eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Arjantinli futbolcuyu çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.
  • Galatasaray bombaları patlattı - 1 gecede 5 transfer

    29 yaşındaki futbolcu, taraftarların istediğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.
  • Galatasaray bombaları patlattı - 1 gecede 5 transfer

    Santrfor eksiğini Arjantinli yıldızla kapatan Cimbom, savunma takviyesini de gerçekleştirdi. 
  • Galatasaray bombaları patlattı - 1 gecede 5 transfer

    Danimarka’nın Aalborg takımında forma giyen 21 aşındaki Matias Ross Jensen’in transferini de bitiren Aslan, 21 yaşındaki oyuncuyu scout ekibinin tavsiyesiyle kadrosuna kattı. 
  • Galatasaray bombaları patlattı - 1 gecede 5 transfer

    Geleceğe yönelik bir takım kurmak istediklerini her fırsatta dile getiren Özbek yönetimi, kanat takviyesi olarak da Rapid Wien forması giyen 19 yaşındaki Yusuf Demir’i de kadroya kattı.
  • Galatasaray bombaları patlattı - 1 gecede 5 transfer

    Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.
  • Galatasaray bombaları patlattı - 1 gecede 5 transfer

    Yusuf Demir'i taşıyan ve Viyana'dan kalkan uçak saat dün 23.55'de İstanbul Havalimanı'na geldi. Jensen'i taşıyan ve Kopenhag'tan kalkan uçak ise 00.00 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 
  • Galatasaray bombaları patlattı - 1 gecede 5 transfer

    İki oyuncu da İstanbul'da oldukları için mutlu olduklarını belirtti.
  • Galatasaray bombaları patlattı - 1 gecede 5 transfer

    Öte yandan Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın geçici transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
  • Galatasaray bombaları patlattı - 1 gecede 5 transfer

    MATA BOMBASI

    Galatasaray Kulübü, son olarak Manchester United'ta forma giyen ve bonservisi elinde bulunan İspanyol futbolcu Juan Mata ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
  • Galatasaray bombaları patlattı - 1 gecede 5 transfer

    34 yaşındaki İspanyol futbolcu, sarı-kırmızılı ekipten 8 milyon pound yıllık ücret talep etti. Pazarlıkların ardından Mata, talep ettiği yıllık ücreti 2 milyon Euro'nun altına indirdi.
  • Galatasaray bombaları patlattı - 1 gecede 5 transfer

    TRAORE ASLAN GİBİ

    Takımın ofansif gücünü arttırmak isteyen Sarı-Kırmızılı takım, Wolverhampton’dan Adama Traore transferi için de tüm şartları zorluyor.
  • Galatasaray bombaları patlattı - 1 gecede 5 transfer

    Takım savunmasından memnun olduğunu yönetime ileten teknik direktör Okan Buruk, hücum hattının daha da güçlenmesi için Traore’nin takıma katılmasını dört gözle bekliyor. İngilizler’in geçen sezon devre arasında Barcelona’ya kiralık olarak gönderdiği 26 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, son aşamaya geldi. 
  • Galatasaray bombaları patlattı - 1 gecede 5 transfer

    James Rodriguez için de girişimlerini sürdüren Aslan, Kolombiyalı yıldızın yüksek maliyetini uygun şartlara çekebilirse son dakikada kadrosuna Dünya yıldızını katabilir. Ancak bu transferin olasılığı şimdilik düşük seviyede…
  • Galatasaray bombaları patlattı - 1 gecede 5 transfer

    KAAN AYHAN HABER BEKLİYOR

    Takımdaki yerli sayısını da arttırmak isteyen Özbek yönetimi, Sassoulo forması giyen Kaan Ayhan için uzun süredir İtalyanların fiyat düşürmesini bekliyor. Kaan’la anlaşma sağlayan Aslan 4.5 milyon Euro bonservis ödemeye hazır.
  • Galatasaray bombaları patlattı - 1 gecede 5 transfer

    AYRILACAKLAR DA BELLİ

    Takımda yeteri kadar forma şansı bulamayacak bazı isimlerle yolları ayırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Taylan, Ömer, Oğulcan, Omar ve Luyindama’dan da kendilerine takım bulmalarını istedi.

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