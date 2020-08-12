Geçtiğimiz sezonu istediği gibi tamamlayamayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde antrenmanını gerçekleştirecek olan Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim’in ekibi de yenilendi. Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin’in ardından İmparator, yardımcıları olarak futbolu bırakan Selçuk İnan, eski öğrencileri Necati Ateş ve Albert Riera’yı belirledi. Bugünkü idmana resmi sözleşmeye imza atan Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan da katılacak.