Galatasaray Çağdaş Faktoring takımı HT Spor'a konuştu
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Şube Yöneticisi Selçuk Göç, başantrenör Fırat Okul, takım kaptanı Ayşe Cora Yamaner ve Awak Kuier, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. EuroLeague'de oynanacak kritik Landes maçı öncesi soruları yanıtlayan teknik ekip ve oyuncular, Final Four yolunda hem sahaya hem geleceğe odaklandıklarını vurguladı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring kapılarını HT Spor’a açtı. Sarı-kırmızılı kulübün Kadın Basketbol Şube Yöneticisi Selçuk Göç, Galatasaray Çağdaş Faktoring Başantrenörü Fırat Okul, takım kaptanı Ayşe Cora Yamaner ve Awak Kuier HT Spor'a özel açıklamalar yaptı.
"KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"
Başantrenör Fırat Okul, EuroLeague'de oynayacakları Landes maçını değerlendirirken, Fransa temsilcisinin güçlü bir basketbol kültürüne sahip olduğuna dikkat çekti.
Fransa Ligi lideri olan Landes’in ciddi bir organizasyon yapısına sahip olduğunu belirten Okul, “Fransa basketbolu birçok oyuncu yetiştiriyor. Oyuncu potansiyeli çok yüksek, köklü bir kültürleri var. Yürekten oynayan bir takıma karşı mücadele edeceğiz” dedi.
Rakibin atletik performansına vurgu yapan Okul, “İsim olarak çok öne çıkan bir kadro olmayabilir ancak atletik performansları oldukça yüksek. Pozisyon geçişleri bizim alışık olduğumuz mantıktan farklı. Bu nedenle kolay bir maç olmayacak. Yaklaşık iki haftadır sadece Landes maçına odaklandık” ifadelerini kullandı.
AWAK KUIER: EVİZMİZDE OYNAMAK BÜYÜK AVANTAJ
Sarı-kırmızılıların Mısır asıllı Finlandiyalı yıldızı Awak Kuier ise bu seviyede ilk kez böyle bir atmosfer yaşayacağını belirterek heyecanını dile getirdi.
“Benim için ilk kez böyle bir pozisyonda olmak söz konusu. Bu nedenle gerçekten heyecanlıyım” diyen Kuier, doğrudan dörtlü finale kalma şansının önemli bir fırsat olduğunu söyledi. “Bu maçı çok ciddiye alacağız. Evimizde oynayacak olmak bizim için büyük avantaj” şeklinde konuştu.
"POTANSİYELİMİZ VAR"
Takım kaptanı Ayşe Cora Yamaner, sezon başında yeni kurulan bir ekip olduklarını hatırlattı.
“Yeni bir takımdık ama takım olarak büyük bir yol kat ettik. Grubu lider bitirdik, bunun avantajını kullanmalıyız” diyen Cora, önlerindeki kısa sürenin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “Bu süreçte ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Bunu başarabilecek potansiyele sahibiz” ifadesini kullandı.
SELÇUK GÖÇ: GALATASARAY'A YAKIŞAN BİR TESİS GELİYOR
Kadın Basketbol Şube Yöneticisi Selçuk Göç ise hem sportif hedeflere hem de kulübün gelecek projelerine değindi.
EuroLeague seviyesinde bir takım planladıklarını belirten Göç, “Her iki grubu da lider tamamladık. Bu iki maçı da kazanıp Final Four’a gitmek istiyoruz” dedi.
Tesisleşme konusunda önemli bir adım atılacağını açıklayan Göç, “Stadımızın karşısındaki 62 dönümlük araziye yeni salonumuz yapılacak. Kısa süre içinde projeye başlanacak. Galatasaray’ı layık olduğu tesislere kavuşturacağız. Salon sporlarının yanı sıra su sporlarını da içinde barındıran bir kompleks olacak. Önümüzdeki birkaç ay içinde inşaat başlayacak” ifadelerini kullandı.