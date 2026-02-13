Galatasaray Çağdaş Faktoring takımı HT Spor'a konuştu

Galatasaray Çağdaş Faktoring kapılarını HT Spor’a açtı. Sarı-kırmızılı kulübün Kadın Basketbol Şube Yöneticisi Selçuk Göç, Galatasaray Çağdaş Faktoring Başantrenörü Fırat Okul, takım kaptanı Ayşe Cora Yamaner ve Awak Kuier HT Spor'a özel açıklamalar yaptı.

"KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

Başantrenör Fırat Okul, EuroLeague'de oynayacakları Landes maçını değerlendirirken, Fransa temsilcisinin güçlü bir basketbol kültürüne sahip olduğuna dikkat çekti.

Fransa Ligi lideri olan Landes’in ciddi bir organizasyon yapısına sahip olduğunu belirten Okul, “Fransa basketbolu birçok oyuncu yetiştiriyor. Oyuncu potansiyeli çok yüksek, köklü bir kültürleri var. Yürekten oynayan bir takıma karşı mücadele edeceğiz” dedi.

🟡🔴 Euroleague Kadınlar'da Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi Basket Landes



🎙️ Başantrenör Fırat Okul: Fransa ligi lideri Landes. İsim anlamında çok öne çıkmasa da atletik performansı çok yüksek bir takıma karşı oynayacağız.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhgowM pic.twitter.com/I0Lf7CzDx9 — HT Spor (@HTSpor) February 13, 2026

Rakibin atletik performansına vurgu yapan Okul, “İsim olarak çok öne çıkan bir kadro olmayabilir ancak atletik performansları oldukça yüksek. Pozisyon geçişleri bizim alışık olduğumuz mantıktan farklı. Bu nedenle kolay bir maç olmayacak. Yaklaşık iki haftadır sadece Landes maçına odaklandık” ifadelerini kullandı.

AWAK KUIER: EVİZMİZDE OYNAMAK BÜYÜK AVANTAJ Sarı-kırmızılıların Mısır asıllı Finlandiyalı yıldızı Awak Kuier ise bu seviyede ilk kez böyle bir atmosfer yaşayacağını belirterek heyecanını dile getirdi. 📺 Özel röportaj



🎙️ Awak Kuier: Benim için bu ilk defa oluyor, bu yüzden bu pozisyonda olmaktan gerçekten heyecan duyuyorum.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhgowM pic.twitter.com/OcPetWAo4i — HT Spor (@HTSpor) February 13, 2026 “Benim için ilk kez böyle bir pozisyonda olmak söz konusu. Bu nedenle gerçekten heyecanlıyım” diyen Kuier, doğrudan dörtlü finale kalma şansının önemli bir fırsat olduğunu söyledi. “Bu maçı çok ciddiye alacağız. Evimizde oynayacak olmak bizim için büyük avantaj” şeklinde konuştu.