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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray - CEZ Nymburk: 75-87 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Galatasaray - CEZ Nymburk: 75-87 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında Çekya ekibi CEZ Nymburk'a 87-75 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar böylece ilk yenilgisini aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 22:09 Güncelleme: 08.10.2024 - 22:09
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        Galatasaray evinde mağlup
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        FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Galatasaray, konuk ettiği Çekya ekibi CEZ Nymburk'a 87-75 mağlup oldu.

        Sarı-kırmızılılar ikinci maçında ilk mağlubiyetini yaşadı.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Petar Pesic (Sırbistan)

        Galatasaray: Otis Livingston 12, Roberts Blumbergs 10, James Palmer Jr 19, Angel Delgado 6, Göksenin Köksal 6, Will Cummings 12, Samet Geyik, Altan Çamoğlu

        CEZ Nymburk: Stephen Brown 12, Tylan Birts 5, Christian Bishop 15, Jaromir Bohacik 13, Martin Kriz 10, Matej Svoboda 3, Ondrej Sehnal 5, Nighael Ceaser 9, J.T. Shumate 9, Frantisek Rylich 6, Jakub Tuma

        1. Periyot: 13-23 (CEZ Nymburk lehine)

        Devre: 37-46 (CEZ Nymburk lehine)

        3. Periyot: 57-66 (CEZ Nymburk lehine)

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