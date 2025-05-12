Galatasaray çifte kupa istiyor!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray, Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile karşılaşacak. Gaziantep Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Okan Buruk'un öğrencileri, Trendyol Süper Lig'de 2 kez mağlup ettiği Karadeniz temsilcisini yine yenerek sezonun ilk kupasını kazanmayı hedefleyecek.

KUPADA RAKİPSİZ Galatasaray, Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası'nda daha önce 23 kez final oynama başarısı gösterdi. REKLAM "Cimbom" 63'üncüsü oynanan kupayı 18 kez müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 7 şampiyonluk önünde bulunuyor. Galatasaray, ayrıca organizasyonun ilk 4 senesinde kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

BEŞ SEZONDUR KUPAYA HASRET Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 5 sezondur şampiyonluk hasreti yaşıyor. Kupada son zaferini 2018-2019 sezonunda Akhisarspor'u yenerek elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında çeyrek final, 2021-2022 sezonunda ise 5. turdan öteye geçemedi. Galatasaray, 5 sezon aradan sonra finale yükseldiği kupayı kazanarak hasretini dindirmek istiyor.