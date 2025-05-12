Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray çifte kupa istiyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray çifte kupa istiyor

        Galatasaray, futbolda 2024-2025 sezonunu çifte kupayla kapatmak için mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:21 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray çifte kupa istiyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray, Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor.

        Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile karşılaşacak. Gaziantep Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

        Okan Buruk'un öğrencileri, Trendyol Süper Lig'de 2 kez mağlup ettiği Karadeniz temsilcisini yine yenerek sezonun ilk kupasını kazanmayı hedefleyecek.

        KUPADA RAKİPSİZ

        Galatasaray, Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda.

        Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası'nda daha önce 23 kez final oynama başarısı gösterdi.

        REKLAM

        "Cimbom" 63'üncüsü oynanan kupayı 18 kez müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 7 şampiyonluk önünde bulunuyor.

        Galatasaray, ayrıca organizasyonun ilk 4 senesinde kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

        BEŞ SEZONDUR KUPAYA HASRET

        Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 5 sezondur şampiyonluk hasreti yaşıyor.

        Kupada son zaferini 2018-2019 sezonunda Akhisarspor'u yenerek elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında çeyrek final, 2021-2022 sezonunda ise 5. turdan öteye geçemedi.

        Galatasaray, 5 sezon aradan sonra finale yükseldiği kupayı kazanarak hasretini dindirmek istiyor.

        SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUĞA GİDİYOR

        Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de de şampiyonluk ipini göğüslemeye hazırlanıyor.

        Okan Buruk'un öğrencileri, 35 hafta sonunda ligde 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 86 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, son 3 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girdi.

        REKLAM

        Galatasaray, kalan 3 haftada 1 puan elde etmesi halinde sarı-lacivertlilerin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyon olacak.

        BEŞİNCİ YILDIZI ÇOK İSTİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de şampiyon olması halinde formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanacak.

        Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 25. kez zafer turu atacak.

        "Cimbom" böylelikle formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Eğlence mekanında ölüme davet!
        Eğlence mekanında ölüme davet!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Trump'tan "ABD üçüncü dünya ülkesi olacak" uyarısı
        Trump'tan "ABD üçüncü dünya ülkesi olacak" uyarısı
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler