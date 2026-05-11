Galatasaray, Club Brugge'dan Christos Tzolis'i istiyor
Galatasaray, ara transfer döneminde Napoli'den kiraladığı sol kanat oyuncusu Noa Lang'ın bonservisi için 30 milyon Euro istenince alternatif isimlere yöneldi. Sarı Kırmızılılar, Belçika ekibi Club Brugge'da forma giyen Yunan sol kanat Christos Tzolis'le ilgileniyor.
Süper Lig'de şampiyonluğu bitime 1 hafta kala garantileyen Galatasaray'da, gelecek sezonun kadro yapılanmasına dair çalışmalar da devam ediyor.
Sarı kırmızılıların ara transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ın 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği ve bu futbolcunun yerine sol kanada takviye yapmayı planladığı iddia edildi.
GALATASARAY'IN LİSTESİNDE YER ALIYOR
Yunan basınından Nova Sports'un haberine göre; bu bölgeye yapılacak transfer için Galatasaray'ın listesinin başında Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki Christos Tzolis yer alıyor.
40 MİLYON EURO
Yunan basınında yer alan haberde, değerini hızla artıran Yunan futbolcu ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brugge'ün bu transfer için 35-40 milyon euroyu aşan bir talepte bulunduğu öne sürüldü.
Brugge'de bu sezon etkileyici bir performans sergileyen Tzolis, 49 resmi maçta 19 gol, 24 asistle oynadı ve toplam 43 skor katkısı sağladı.