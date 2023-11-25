Galatasaray'da 4 değişiklik Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Hatayspor maçının 11'ine göre Alanyaspor karşısında 4 değişiklik yaptı. Tanguy Ndombele ikinci kez 11'de yer aldı. Barış Alper Yılmaz ise 6 maç sonra 11'de başladı Abdülkerim Bardakcı maç kadrosunda yer almadı Habertürk Giriş: 25.11.2023 - 19:22 Güncelleme: 25.11.2023 - 19:22 facebook

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli ara öncesinde deplasmanda oynadıkları Hatayspor maçının 11'ine göre Alanya karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens'e görev verdi.

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Galatasaray'da milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı son yapılan antrenmanda hafif ağrı hissettiği için Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Yoğun maç temposunda dinlenmek isteyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile milli maçlar sonrasında tek antrenmana çıkan Faslı futbolcu Hakim Ziyech yedeklerde yer aldı.