Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi sürüyor

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, kritik maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah kuvvet ve koşu çalışması yapılırken topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.