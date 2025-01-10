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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Başakşehir mesaisi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Başakşehir mesaisi!

        Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 21:55 Güncelleme: 10.01.2025 - 21:55
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        G.Saray'da Başakşehir mesaisi!
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        Antrenmana topla ısınmayla başlayan sarı–kırmızılı takım, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

        Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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