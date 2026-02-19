Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Gabriel Sara haftanın ilk 11'inde!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 tur play-off maçlarının tamamlanmasının ardından haftanın en iyi ilk 11'i belli oldu. Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'dan 2 futbolcu, ilk 11'de kendine yer buldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçlarının ardından haftanın en iyi performans sergileyen oyuncuları belli oldu.
Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ettiği görkemli gecenin yankıları, UEFA'nın "Haftanın 11'i" kadrosuna da yansıdı.
Sarı-kırmızılı ekibin galibiyetinde başrol oynayan iki isim, gösterdikleri üst düzey performansla Avrupa'nın zirvesine adlarını yazdırdı. Galatasaray'ıda Gabriel Sara ve Davinson Sanchez, UEFA tarafından haftanın en iyi 11'ine seçildi.
İŞTE HAFTANIN İLK 11'İ
Kaleci: Kobel (Dortmund)
Defans: Ryerson (Dortmund), Davinson (Galatasaray), Burn (Newcastle), Grimalde (Leverkusen)
Orta Saha: Tzolis (Club Brugge), Tchouameni (Real Madrid), Gabriel Sara (Galatasaray), Desire Doue (PSG)
Forvet: Hogh (Bodo/Glimt), Gordon (Newcastle)