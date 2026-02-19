Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Gabriel Sara haftanın ilk 11'inde!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçlarının ardından haftanın en iyi performans sergileyen oyuncuları belli oldu.

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ettiği görkemli gecenin yankıları, UEFA'nın "Haftanın 11'i" kadrosuna da yansıdı.

Sarı-kırmızılı ekibin galibiyetinde başrol oynayan iki isim, gösterdikleri üst düzey performansla Avrupa'nın zirvesine adlarını yazdırdı. Galatasaray'ıda Gabriel Sara ve Davinson Sanchez, UEFA tarafından haftanın en iyi 11'ine seçildi.