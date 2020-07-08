Gelen Gomis'i arattı!

2017-18 sezonunda Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılıların kazandığı şampiyonlukta başrolü oynayan Bafetimbi Gomis mumla aranıyor! 33 lig maçında 29 gol atan ve rekor kıran Gomis'in ayrılmasının ardından transfer edilen santrforlar, Fransız yıldızın performansına ulaşamadı, Galatasaray'ın yüzü gülmedi.

2018-19 sezonu başında 6 milyon Euro'ya satılan Gomis'in ardından sezona Eren Derdiyok'la başlayan Galatasaray'da taraftarlar uzun süre santrfor transferi istemişti. Fatih Terim, Eren'i 'çalışma anlayışımız farklı' diye kadro dışı bıraktıktan sonra sarı-kırmızılı idareciler devre arasında Kostas Mitroglou'yu kiralamış, Mbaye Diagne'yi de 13 milyon Euro'ya transfer etmişti. Diagne, Gomis'in rekorunu kırsa ve şampiyonluk yolunda etkili olsa da sarı-kırmızılı taraftarların beklediği performansı tam olarak sergileyememişti. Attığı gollerin çoğunun penaltıdan olduğu ve oyun içinde Gomis'i arattığı söylenen Diagne, şampiyonluk kutlamasına da katılmayınca ipler kopmuştu.

FALCAO VE ANDONE SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Galatasaray bu yaz uzun süre Radamel Falcao'nun transferi için çaba harcamış ve bir süre devam eden bekleyişin ardından mutlu sona ulaşmıştı. Sarı-kırmızılılar yaz aylarında ayrıca Florin Andone'yi de kiralayarak kağıt üzerinde güçlü bir forvet hattı kurmuştu ancak işler istendiği gibi gitmedi. Büyük umutlarla kadroya dahil edilen Falcao, aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları yaşadı, sarı-kırmızılıların 39 resmi maçının 17'sinde forma giyemedi. Oynadığı 22 maçta 11 gol atarak iyi bir performans çizen Kolombiyalı, 2 maçta 1 gol ortalamasına rağmen kaçırdığı mücadeleler nedeniyle sarı-kırmızılılara faydalı olamadı.

Çapraz bağlarından iki kez sakatlanan Andone ise sarı-kırmızılı formayla sadece 12 resmi maça çıktı. Rumen futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde rakip fileleri havalandıramazken 9 lig karşılaşmasında 2 gol kaydetti.

GOMIS REKORLARLA İZ BIRAKMIŞTI

Bafetimbi Gomis, Galatasaray forması altında kaydettiği gollerle lig tarihinde bir rekora imza atmıştı. Süper Lig'de forma giydiği 33 maçta 29 kez ağları havalandırarak gol krallığına ulaşan Gomis, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı. Bu rekor daha sonra Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla 30 gol atan Mbaye Diagne'nin oldu.

Futbol kariyerine Fransa'nın Saint-Etienne'de başlayan Gomis, Galatasaray'dan önce Olympique Lyon, Swensea City ve Marsilya'da forma giydi. Gomis, bu takımlarla toplamda 166 lig golüne imza atmıştı. Galatasaray'da ligde 29 kez gol sevinci yaşayan Gomis, kariyerinin en golcü sezonunu da sarı-kırmızılılarda yaşadı.