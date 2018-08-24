Bafetimbi Gomis'in ayrılığının resmileşmesinin ardından harekete geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 2 forvet oyuncusunun alınmasını istedi. İşte listede yer alan isimler ve transferde son durum
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Geçtiğimiz sezon attığı 29 golle hem gol kralı olup hem de Süper Lig’de en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını eline alan Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımına satıldı.
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3 kulvarda yarışacak olan Cimbom’un forvet bölgesinde elinde sadece Eren Derdiyok kaldı. Bu transferden 6 milyon Euro gelir elde eden G.Saray yönetimi ise Fransız yıldızın boşluğunu doldurmak için kolları sıvadı.
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Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Eren’in hem tam anlamıyla istenileni verememesi hem de sakatlık sorunu yaşayabileceğini düşünen teknik direktör Fatih Terim, gelen parayla 2 golcü birden transfer edilmesini istiyor.
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Hızlı bir forvetin yanı sıra gol yüzdeki yüksek bir santrforu da takımında görmek isteyen İmparator’un forvette alternatif oyuncularının olmasını belirttiği kaydedildi.
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Mustafa Cengiz yönetiminin görüştüğü ve gündemde yer alan isimler şunlar:
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Danny Welbeck
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Musa Barrow
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Mario Gomez.
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BURAK YILMAZ İDDİASI
Habertürk'ün haberine göre; Bafetimbi Gomis'in gönderilmesinden sonra golcü arayışlarına giren Galatasaray'da futbol piyasasında bomba etkisi yapacak bir iddia ortaya atıldı...
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Sarı-Kırmızılıların şu anda Trabzonspor forması giyen eski oyuncusu Burak Yılmaz'ı transfer etmek için girişimde bulunduğu öne sürüldü.
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Çarşamba günü Bordo-Mavili takımla idmana çıkan ancak ağrıları olduğu gerekçesi ile Ankaragücü maçının kadrosuna alınmayan Kral'ın, Sarı-Kırmızılı yöneticilerle bir temas halinde olduğu belirtildi.
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ALBAYRAK VE SELÇUK ARABULUCU
Milli Takım'da Arda Turan'a yakınlığı ile bilinen ve bu nedenle Fatih Terim'in ilk tercihi olmayan Burak Yılmaz için ikinci başkan Abdürahim Albayrak'ın ve Selçuk İnan'ın arabulucu görevine soyunduğu öğrenilirken Terim'i ikna aşamasına getirdikleri ifade edildi.
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Burak Yılmaz'ın da Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı ve ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söylediği kaydedildi.
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Trabzonspor yönetiminin 4,5 milyon Euro istediği Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Sarı-Kırmızılıların anlaşma aşamasına geldiği belirtildi.
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FRANSA'DAN 2 ÖNEMLİ İDDİA
Fransa'dan RMC Sport, Galatasaray'ı ilgilendiren iki önemli haber yayınladı. Gomis'in ardından golcü arayışına başlayan sarı-kırmızılıların Tianjin Quanjian'den ayrılması beklenen Anthony Modeste'ye 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi.
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Galatasaray'a transfer olması beklenen Badou Ndiaye'nin ise Marsilya'ya önerildiği iddia edildi. Haberde Ndiaye ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği de aktarıldı.
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