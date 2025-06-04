Galatasaray'da goller 17 farklı futbolcudan geldi

Trendyol Süper Lig'de şampiyon Galatasaray, aynı zamanda ligin en golcü takımı olarak sezonu tamamladı. Sarı-kırmızılılar oynadığı 36 karşılaşmada rakip fileleri 91 kez havalandırdı. Aslan'da hücumda ön plana Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen çıkarken, bu performansıyla da gol kralı ünvanını da kazandı.

17 FARKLI FUTBOLCU ATTI

Galatasaray'da Süper Lig'de söz konusu 91 gol, 17 farklı futbolcudan geldi. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in ardından Barış Alper Yılmaz 12 golle ikinci, Yunus Akgün de 7 golle ligde takımının en golcü üçüncü futbolcusu oldu. İkinci transfer döneminde takıma katılan İspanyol futbolcu Alvaro Morata 6 gol kaydederken, bu dönemde takımdan ayrılan Belçikalı Michyt Batshuayi de 5 gol sevinci yaşadı. Sakatlığından dolayı sezonu kapatan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin ise 4 golü bulunuyor.

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SAVUNMADAN, HÜCUMA 7 GOL KATKISI Sarı-kırmızılılarda savunma futbolcuları da hücuma önemli katkılarda bulundu ve 7 gol kaydetti. Savunmanın merkezindeki Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı, özellikle duran toplardan goller buldu. Cimbom'da Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı 3'er, Kaan Ayhan da 1 gol attı.