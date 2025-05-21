Galatasaray'da Göztepe hazırlığı!

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.