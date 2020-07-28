Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun olağan haftalık toplantısı Başkanımız Mustafa Cengiz'in başkanlığında gerçekleştirildi. Bayram öncesi gerçekleştirilen ve toplantı gündemine dair konuların ele alındığı yönetim kurulu toplantısı sonrasında başkanımız, yönetim kurulu üyelerimizle bayramlaştı" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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