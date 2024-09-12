Galatasaray'da Halil Dervişoğlu yolcu!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Halil Dervişoğlu'nun yeni yakın zamanda belli olacak. 24 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için birçok takımla görüşülüyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da gözler gelecek oyunculara çevrilmişken gidecek oyuncularda da hareketlilik sürüyor.
Sarı-Kırmızılılarda santrfor rotasyonunda dördüncü tercihe gerileyen Halil Dervişoğlu'nun kiralık transferi için görüşmeler yürütülüyor.
24 yaşındaki futbolcuyla Süper Lig’in birçok kulübü ilgileniyor.
Geçen sezonu Hatayspor'da kiralik olarak tamamlayan Halil de düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanmaya sıcak bakıyor.
Halil Dervişoğlu'nun yıllık ücretinin bir kısmını Galatasaray'ın karşılaması bekleniyor.
24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Temmuz 2023'te Brentford'dan 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Halil, geçen sezon Galatasaray formasiyla 19 maça çıktı; 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Sezonun ikinci yarısını Hatayspor'da geçiren 24 yaşındaki futbolcu 11 maçta rakip fileleri havalandırmadı.