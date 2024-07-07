Galatasaray'da hazırlıkların İstanbul etabı sona erdi
Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 07.07.2024 - 14:55 Güncelleme: 07.07.2024 - 14:55
Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 9 Temmuz Salı gününden itibaren yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürecek.
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