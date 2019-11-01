Galatasaray, altyapısından yetişen Yunus Akgün ile sözleşme yenilerken yine altyapısında top koşturan Emin Bayram ile de profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamada anlaşmaların mali detaylarına dair bilgi verilmedi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır"

"Akademi oyuncumuz Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır."