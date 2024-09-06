Galatasaray'da Kaan Ayhan artık kaptan! Beşiktaş maçı sonrasında Kerem Aktürkoğlu'ndan alınan kaptanlık görevi Kaan Ayhan'a emanet edilecek. UEFA listesini teslim eden ve transferi de büyük ölçüde noktalayan sarı-kırmızılılarda kaptanlık pazubendini takmaya devam eden Fernando Muslera ve Mauro Icardi'ye Kaan Ayhan da eklenecek

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