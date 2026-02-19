Galatasaray'da Konyaspor maçı mesaisi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpte yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki idman dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla antrenmana devam eden sarı-kırmızılı ekip, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maç yaparak idmanı sonlandırdı.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.