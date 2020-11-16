Milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e verilen arada bazı oyuncularını ülke takımlarına gönderen Galatasaray’a kötü haberler bir bir gelmeye başladı. Önceki gün Norveç Federasyonu’nun açıkladığı Omar Elabdellaoui’nin ardından dün de Ryan Babel’in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Hollanda kanadından bildirildi. Geçen sene gittiği Kongo Milli Takımı’ndan sakat dönüp sezonu kapatan Christian Luyindama ise Milli takımında yine sakatlık yaşadı ve henüz durumu bilinmiyor. Neredeyse her Milli arada ülke takımlarına gönderdikleri futbolcularından sakatlık haberleri alan Sarı-Kırmızılılar, bu sefer de Omar, Babel ve Luyindama’dan gelen kötü haberlerle sarsıldı.

Aslında sezon başından bu yana oyuncularını maksimum düzeyde korumaya çalışan Galatasaray sağlık ekibi, bu konuda ciddi oranda başarı sağlamıştı. Sadece Florya içerisinde değil, futbolcuların sosyal hayatında da gittikleri yere kadar bilgi sahibi olan Sarı-Kırmızılı Kulüp, böylelikle şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle as kadrosundan herhangi bir oyuncusunun pozitif vakaya dönüşmesini engellemişti. Ancak İstanbul’da alınan onca tedbire rağmen Omar ve Babel’in kendi Milli takımlarında virüse yakalanması Florya’da keyifleri kaçırdı.

FORVET SIKINTIYA GİRDİ

Ryan Babel’in karantina sürecinin başlamasının ardından haftaya oynayacakları Kayserispor maçında forvette kimin oynayacağı da merak konusu oldu. Sakatlığı devam eden Radamel Falcao’nun yerine Sivas deplasmanında Babel’i santrafor mevkinde oynatan teknik direktör Fatih Terim, gözünü yeniden Kolombiyalı oyuncuya çevirdi. Tedavisi süren Kolombiyalı yıldızın Kayseri maçına yetiştirilmesini isteyen deneyimli teknik adam, aksi halde performansından hiç memnun olmadığı Mbaye Diagne’ye şans verecek.