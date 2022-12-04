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Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Menajeri Pablo Bentancur açıkladı

Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon euroya Arsenal'dan kadrosuna kattığı Lucas Torreira hakkında manajeri Pablo Bentancur'dan flaş bir açıklama geldi. Uruguaylı menajerin sözleri sarı-kırmızılılarda adeta bir şok etkisi yarattı.

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  • Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Menajeri Pablo Bentancur açıkladı: İtalya'ya dönmek istiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Galatasaray'ın sezon başındaki en flaş transferlerinden biri olan Lucas Torreira hakkında manejeri Pablo Bentancur'dan flaş açıklamalar geldi. 
  • Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Menajeri Pablo Bentancur açıkladı: İtalya'ya dönmek istiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Bentancur, sarı-kırmızılıların Arsenal'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Uruguaylı yıldızın sezon sonu Galatasaray'dan ayrılmak istediğini söyledi. 
  • Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Menajeri Pablo Bentancur açıkladı: İtalya'ya dönmek istiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri

    İtalyan basınına konuşan Bentancur, 26 yaşındaki futbolcusunun 1 yıl G.Saray'da oynadıktan sonra yeniden İtalya'ya dönmeyi hedeflediğini açıkladı.
  • Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Menajeri Pablo Bentancur açıkladı: İtalya'ya dönmek istiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Pablo Bentancur, sarı-kırmızılılarda şok etkisi yaratan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 
  • Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Menajeri Pablo Bentancur açıkladı: İtalya'ya dönmek istiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri

    "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. 
  • Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Menajeri Pablo Bentancur açıkladı: İtalya'ya dönmek istiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri

    İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. 
  • Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Menajeri Pablo Bentancur açıkladı: İtalya'ya dönmek istiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu.
  • Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Menajeri Pablo Bentancur açıkladı: İtalya'ya dönmek istiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Torreira ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor. 
  • Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Menajeri Pablo Bentancur açıkladı: İtalya'ya dönmek istiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum."
  • Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Menajeri Pablo Bentancur açıkladı: İtalya'ya dönmek istiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri

    Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Torreira, bu sezon 12 maçta forma giydi. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
  • Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Menajeri Pablo Bentancur açıkladı: İtalya'ya dönmek istiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri
  • Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Menajeri Pablo Bentancur açıkladı: İtalya'ya dönmek istiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri

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