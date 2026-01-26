Galatasaray'da Manchester City mesaisi başladı!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Manchester City maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında 28 Ocak Çarşamba günü İngiltere temsilcisi Manchester City ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve İngiltere'nin Manchester kentine hareket edecek.