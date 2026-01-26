Habertürk
Habertürk
        Galatasaray'da Manchester City mesaisi başladı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Manchester City mesaisi başladı!

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Manchester City maçının hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        26.01.2026 - 20:45
        Galatasaray'da M. City mesaisi başladı!
        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında 28 Ocak Çarşamba günü İngiltere temsilcisi Manchester City ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

        İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

        Galatasaray, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve İngiltere'nin Manchester kentine hareket edecek.

