        Galatasaray'da Mario Lemina'dan sevk sonrası açıklama! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Mario Lemina'dan sevk sonrası açıklama!

        Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynadıkları maçtan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımından dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 18:46 Güncelleme: 14.01.2026 - 18:46
        Lemina'dan sevk sonrası açıklama!
        Gabonlu futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son zamanlarda hakkında yanlış haberler çıktığını belirterek şunları kaydetti:

        "İletişim ekibim, yaptığımız paylaşımdaki videoda taraftarların tezahüratını anlamamıştı. Şuna açıklık getirmek isterim ki o kelimeler benim değerlerimi ve düşüncelerimi yansıtmıyor. Ben, birilerine zarar verecek saldırgan mesajları desteklemiyorum. Ben bir futbolcuyum. Bunun getirdiği sorumlulukların farkındayım. Kariyerim boyunca her zaman yaptığım işe, kulübüme, takım arkadaşlarıma, taraftarlara ve futboldaki kurumlara saygı ve bağlılık gösterdim. Yaptığım paylaşımdan ve ortaya çıkardığım yanlış anlaşılmadan dolayı pişmanlık duyuyorum. En önemli hedeflerimden bir tanesi futbolu yüceltmek ve taraftarların birleştirici ruhuna destek vermektir. Yeniden belirtmek isterim ki saygıyı, 'fair play'i ve sorumluluklarımı aynı şekilde sürdürmek için gerekli yetkililerle iş birliği içerisinde olacağım ve duruma açıklık getireceğim."

        Mario Lemina, Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki hakareti nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından dün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

