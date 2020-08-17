Geçen sezon şampiyonluktan uzak kalan ve pandemi nedeniyle verilen aradan birçok sakatlık ile cezayla dönen Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon güçlü olduğu kadar geniş bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'yi gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkların da etkisiyle çok az maça çıkabilen ve bekleneni veremeyen 30 yaşındaki futbolcuyla masaya oturulduğu öne sürüldü. Galatasaray'ın Mehmet Ekici'ye garanti yıllık ücret yerine maç başı ödemelerin bulunduğu bir teklif yaptığı iddia edildi.

2017 yılında Trabzonspor'dan ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Mehmet Ekici, geçen sezon Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta forma giydi. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda gol atamazken 2 asist yaptı.