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        Galatasaray'da divan kurulu zamanı!

        Galatasaray Kulübünde temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Galatasaray'da divan kurulu zamanı!

        Galatasaray Kulübünde temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

        Toplantıda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek gelecek dönem çalışmalarına dair sunum gerçekleştirecek.

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