Galatasaray'da divan kurulu zamanı!
Galatasaray Kulübünde temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 10:19 Güncelleme:
Galatasaray Kulübünde temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek gelecek dönem çalışmalarına dair sunum gerçekleştirecek.
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