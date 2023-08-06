Galatasaray'da orta saha mesaisi: İşte transferde son durum!

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26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 40 kez sahaya çıkarken 2 gol, 1 asist üretti ve takımıyla İtalya Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

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Ndombele 2019 yılında Olimpik Lyon’dan Tottenham 62 milyon euro'ya transfer olmuştu. Ndombélé, Tottenham’a rekor bir bonservis bedeli ile gelmesine rağmen sadece 91 maçta forma giyebildi.