Galatasaray'da orta saha mesaisi: İşte transferde son durum!
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Son olarak renklerine Kerem Demirbay'ı bağlayan sarı-kırmızılılar orta saha transferi için 8 numara arayışında. Yönetim, bu bölgeye takviye yapmak için birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, özellikle orta sahasını güçlendirmek istiyor.
Şampiyonlar Ligi'ne kalarak bu kulvarda başarılı olmak isteyen Galatasaray, yıldız isimlerin peşinde.
Sarı kırmızılılar, Lucas Torreira'nın yanına üst düzey bir '8 numara' almayı planlıyor. Yönetimin bu bölge için belirlediği listede birçok önemli isim yer alıyor.
FRED İÇİN İNDİRİM BEKLENİYOR
Manchester United forması giyen Fred ve Tottenham'dan Ndombele için temaslar sürüyor.
Fred için İngiliz ekibinden indirim talep eden Galatasaray, pazarlıklarda henüz istediği seviyeye ulaşamadı.
20 milyon euro piyasa değeri olan Fred’in sözleşmesi Haziran 2024’te sona eriyor.
Brezilya Milli Takım oyuncusunun sözleşmesinin sonuna gelinmesine rağmen Manchester United’ın pazarlıkta yüksek bir rakam beklediği söyleniyor.
United sol ayaklı orta saha oyuncusunu 2018 yılında 59 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk’ten kadrosuna katmıştı.
NDOMBELE İÇİN GİRİŞİMLER HIZLANDI
Sarı kırmızılıların Ndombele için ise satın alma opsiyonlu bir kiralama formülü düşündüğü öğrenildi.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 40 kez sahaya çıkarken 2 gol, 1 asist üretti ve takımıyla İtalya Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ndombele 2019 yılında Olimpik Lyon’dan Tottenham 62 milyon euro'ya transfer olmuştu. Ndombélé, Tottenham’a rekor bir bonservis bedeli ile gelmesine rağmen sadece 91 maçta forma giyebildi.
Yönetim, iki oyuncu için de beklemeye geçmiş durumda.
PAREDES YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Galatasaray'da Leandro Paredes defteri de yeniden açılabilir.
Bazı Avrupa takımlarından teklif alan Arjantinli oyuncu, beklediği seviyede bir sözleşme bulamadı.
Sarı kırmızılıların ilk tercihlerinden sonuç alamaması halinde yeniden Paredes'i kadroda düşünebileceği gelen haberler arasında.