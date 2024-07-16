Galatasaray'da orta sahadaki ibre Wendel'e döndü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sağ bek ve orta saha transferlerini ikinci kampa yetiştirmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda ibre Wendel'e döndü.

Okan Buruk'un orta sahadaki ilk tercihi Manchester United’ın İskoç yıldızı Scott McTominay olsa da Galatasaray, oyuncunun yüksek maaş beklentisi nedeniyle listede bulunan alternatif isimlere yöneldi. Bu doğrultuda Zenit St. Petersburg forması giyen Wendel için resmi temaslar başladı.

Galatasaray, orta saha takviyesi için öncelikli hedef olarak Scott McTominay’i belirlemişti. İki ceza sahası arasını hızlı koşabilen ve atletizm seviyesi yüksek bir orta saha isteyen Okan Buruk, Manchester United maçlarında hayran kaldığı İskoç yıldızın transfer edilmesini talep etmişti.

Sarı-kırmızılı idareciler hem Manchester United hem de İskoç orta saha ile masaya otururken bu transferdeki tarafların ekonomik beklentileri Galatasaray yönetiminin hesaplarının üzerinde çıktı.

Zenit’te başarılı bir performans sergileyen Wendel için Galatasaray, resmi temaslara başladı ve oyuncunun şartlarını sordu. Rusya'dan ayrılmak isteyen ve bunu Zenit'e ileten Brezilyalı futbolcuya tek ilgi Galatasaray'dan değil... Brezilya ekibi Botafogo'nun yanı sıra Barcelona da Wendel'i listesine almış durumda.

ZENIT'İN BEKLENTİLERİ ORTA SAHA TRANSFERİYLE DÜŞEBİLİR

Daha önce Wendel için yapılan 13 milyon Dolarlık bir teklifi reddeden Zenit'in bu transferdeki beklentileri ilerleyen günlerde değişebilir. Orta sahaya Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i transfer etmek isteyen Rus ekibi, Portekizli oyuncunun bonservisi için istenen yüksek ücret nedeniyle masadan kalkmıştı.