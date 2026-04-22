Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de Ankara temsilcisiyle son oynadıkları müsabakanın ilk 11'inde 9 değişikliğe gitti.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki müsabakaya Günay Güvenç, Sacha Boey, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Mario Lemina, Renato Nhaga, Leroy Sane, Ahmed Kutucu, Noa Lang ve Mauro Icardi ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Arda Ünyay yer aldı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği ile ligin 30. haftasında oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 9 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu müsabakada forma giyen Sallai, Sanchez, Jakobs, Torreira, Yunus Akgün ile Barış Alper Yılmaz'ı yedek oturturken, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara'yı kadroya almadı.

OSIMHEN 35 GÜN SONRA SAHADA!

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 35 gün sonra formasına kavuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart tarihinde oynanan karşılaşmada kolu kırılan ve sakatlığı sebebiyle bir süre maçlara çıkamayan Osimhen, 35 gün sonra sahaya çıktı. Okan Buruk, maça kulübede başlayan golcü oyuncuyu 78. dakikada sahaya sürdü.

GÜNAY, KAAN VE NHAGA 8 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaraylı oyunculardan Günay Güvenç, Kaan Ayhan ile Renato Nhaga, 8 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Son olarak 3 Mart tarihinde 2-1 kazanılan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Günay, Kaan ve Nhaga, 8 resmi müsabakanın ardından Gençlerbirliği karşısında 11'de başladı.

Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon tüm Türkiye Kupası maçlarında ilk 11'de yer aldı.

Kupadaki RAMS Başakşehir, Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında ilk 11'de şans bulan Ahmed, Gençlerbirliği maçına da ilk 11'de başladı.

23 NİSAN KUTLANDI

RAMS Park'ta karşılaşma öncesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Ekranlarda ve sarı-kırmızılı oyuncuların ısınmada giydiği tişörtlerde "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun" yazdı.

Ayrıca iki takımın oyuncuları sahaya "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde açtıkları pankartlarla bayramı kutladı.

G.SARAY 'RETRO' FORMAYLA SAHAYA ÇIKTI

Galatasaraylı futbolcular, bu sezon satışa sunulan retro formalarla mücadele etti.

Oyuncular, 1980-1981 sezonundan ilham alınan formalarla Gençlerbirliği karşısına çıktı.