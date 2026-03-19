Galatasaray'da Osimhen gelişmesi: Nijerya'ya gidecek!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a 4-0 yenilen Galatasaray'da Victor Osimhen sakatlanarak oyuna devam edememişti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Nijeryalı yıldızın sağ ön kolunda kırık tespit edildiğini duyurmuştu.

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, Osimhen ile ilgili yaşanan son gelişmeyi aktardı.

💥Sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Nijerya’ya gidecek.



Ameliyat olup olmayacağı pazartesi günü yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacak.



Kul'un aktardığı bilgiye göre, kolu alçıya alınan Osimhen, İngiltere'den ayrılarak ülkesi Nijerya'ya gidecek. Ameliyat olup olmayacağı henüz belli olmayan Osimhen'in durumunun Nijerya'da yakından takip edilecek. Koluna herhangi bir müdahalede bulunulması gerekilirse Nijeryalı golcü, Türkiye'ye daha erken dönecek.