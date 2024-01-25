Galatasaray'da Sacha Boey maç kadrosunda yok!
Galatasaray'da ufak bir rahatsızlığı olan Sacha Boey, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı
Giriş: 25.01.2024 - 19:31 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:31
Süper Lig'de İstanbulspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda hafif bir sakatlığı bulunan Sacha Boey, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Boey'un yokluğunda sağ bekte Barış Alper Yılmaz'a forma verdi. Sarı-kırmızılılarda sol bekte ise Kaan Ayhan forma şansı buldu.