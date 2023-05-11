Galatasaray'da şampiyonluk hesapları!

Evinde 16 maça çıkan ve 13 galibiyet alan Galatasaray, topladığı 41 puan ile ligin iç sahada en iyi takımı oldu. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 36 gol atarken kalesinde sadece 15 gol gördü ve tek yenilgi aldı.