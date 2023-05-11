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Galatasaray'da şampiyonluk hesapları!

Lider Galatasaray şampiyonluk için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, sıradaki üç maçında da galip gelirse ligde 23. kez şampiyonluk ipini göğüsleyecek

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  • Galatasaray'da şampiyonluk hesapları! GS haberleri

    Lider Galatasaray gözünü şampiyonluğa dikti. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 ile mağlup eden sarı kırmızılılar, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e yükseltti.

     
  • Galatasaray'da şampiyonluk hesapları! GS haberleri

    Galatasaray'da şampiyonluğun parolası sıradaki 3 maçta saklı. Okan Buruk'un ekibi sırasıyla İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
  • Galatasaray'da şampiyonluk hesapları! GS haberleri

    Sarı kırmızılılar bu 3 lig maçından galibiyetle ayrılırsa, rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın mutlu sona ulaşacak.
  • Galatasaray'da şampiyonluk hesapları! GS haberleri

    Galatasaray, 3 karşılaşmayı da kazanması durumunda 37'inci haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkacak.
  • Galatasaray'da şampiyonluk hesapları! GS haberleri

    İÇ SAHADA LİGİN EN İYİSİ 

    Ligin kalan sürtecinde dört maça çıkacak olan Galatasaray bu dört mücadelenin ikisini evinde oynayacak. Sarı-kırmızılılar bu sezon iç sahada gösterdiği iyi performansla dikkat çekiyor.
  • Galatasaray'da şampiyonluk hesapları! GS haberleri

    Evinde 16 maça çıkan ve 13 galibiyet alan Galatasaray, topladığı 41 puan ile ligin iç sahada en iyi takımı oldu. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 36 gol atarken kalesinde sadece 15 gol gördü ve tek yenilgi aldı.
  • Galatasaray'da şampiyonluk hesapları! GS haberleri

    DEPLASMANDA 2.1 PUAN ORTALAMASI

    Sarı-kırmızılılar dış sahada da ligin en iyi ikinci takımı konumunda. Deplasmanda 15 maça çıkan ve 10 galibiyet elde eden Cimbom'un puan ortalaması ise 2.1 oldu. 
  • Galatasaray'da şampiyonluk hesapları! GS haberleri

    Diğer yandan Galatasaray, bu sezon savunmadaki başarısıyla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, ligde oynadığı 31 maçta 26 gol yedi. Okan Buruk'un öğrencileri, 14 mücadelede de kalesini gole kapatmayı başardı.

     

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