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Galatasaray'da şampiyonluğun şifresi ikililerde

Antalyaspor'u da 2-1 yenerek ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkaran Galatasaray'da ikililer de dikkat çekmeye başladı. Sezon başında değişim süreci yaşayan sarı-kırmızılıların zirve yolculuğunun şifresi de bu ikililerden geçiyor

Galatasaray'da şampiyonluğun şifresi ikililerde

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerek galibiyet serisine bir yenisini ekleyen Galatasaray'da futbolcular, maçtan sonra tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Maç sonunda olduğu kadar saha içinde de takım görüntüsü veren sarı-kırmızılılarda 'ikili'ler de artık belirgin hale geldi. Mustafa Denizli'nin 'Şampiyonluğun yolu ikili bulmaktan geçer' yorumunu hatırlatan Galatasaray'da savunmada Victor Nelsson - Abdülkerim Bardakcı, orta saha merkezinde Lucas Torreira - Sergio Oliveira, ön bölgede ise Kerem - Icardi arasındaki uyum beğeni topladı.

NELSSON - ABDÜLKERİM TANDEMİ

Sezonun ilk maçlarında bocalayan yeni transfer Abdülkerim hem uyum sürecini atlattı hem de partneri Nelsson'la uyum yakaladı. Top rakipteyken geride rakibi bire birlerle karşılayan Galatasaray'da rakip geçişlerinde Abdülkerim, Nelsson'a kıyasla daha önde pozisyon alıp, hamleye çıkarken Danimarkalı savunmacı ise savunmada derinliği sağlıyor. İkili arasındaki uyum her hafta daha da yükselirken sarı-kırmızılılar, rakiplerine daha az pozisyon vermeye başladı.

23 Ekim'deki Alanyaspor maçından sonra dokuz maçlık seri yakalayan Galatasaray, söz konusu mücadelelerin sadece birinde akan oyunda kalesinde gol gördü.

Antalyaspor, Ankaragücü, İstanbulspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında duran top ve duran top sonrası pozisyonlarda gol yiyen sarı-kırmızılılar, sadece Sivasspor mücadelesinde akan oyunda gol yedi.

TORREIRA - OLIVEIRA MERKEZİ

Galatasaray'da geçen sezona göre en büyük değişim ise orta sahanın merkezinde yaşandı. Lucas Torreira ve Sergio Oliveira ikilisi uyum sürecini çok kısa sürede atlatırken takımın omurgasını da oluşturdu.

Torreira, rakip karşılamada stoperlerin önüne gelerek üçgen oluştururken hem pozisyon bilgisi hem de ikili mücadelelerdeki hamle becerisi ve agresifliğiyle savunmanın önündeki süpürücü oldu. Başakşehir maçında daha farklı bir rolde, önde baskıya çıkan Uruguaylı yıldız, diğer karşılaşmalarda ise savunmanın güvenliğini sağladı.

Rakiplere kaleciye kadar baskı yapan Galatasaray'da Sergio Oliveira ise orta sahada ön alan presine katılan isim oldu. Sarı-kırmızılıların rakibi karşılamasında önemli bir rolü olan Portekizli yıldız top kazanıldığında daha öne çıktı.

Topla hareketli oynayabilen, adam eksiltebilen Oliveira, sarı-kırmızılıların ataklarını yönlendiren isimlerden olurken ligin de en çok pozisyon hazırlayan oyuncuları arasına girdi.

ÖNDEKİ İKİLİ: KEREM & ICARDI

Galatasaray’ın da ön bölgedeki ikilisi ise Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi. Icardi’nin geç gelmesi ve sakatlığı, Kerem’in kısa süreli kulübede olması nedenleriyle birbirleriyle geç oynamalarına rağmen hemen uyum yakaladılar.

Başakşehir maçında Icardi’nin iki şık asistinde Kerem ağları havalandırırken bu ikili Fenerbahçe derbisinin kritik anlarında bir kez daha sahne aldı ve skor 1-0 iken farkı ikiye çıkaran golü yarattı. Hatayspor mücadelesinde asist yazılmasa da Icardi’nin başrolünde olduğu pozisyonda Kerem gol perdesini açarken Antalyaspor karşılaşmasında ise roller değişti; bu kez hazırlayan taraf Kerem oldu.

Milli oyuncunun şık ortasına iyi yükselen Icardi gol perdesini açarken Kerem maç sonrasında “Hep Icardi bana asist yapıyordu ona söz vermiştim. Üzerimdeki yük kalktı, bu asistle sözümü tuttum” ifadelerini kullandı. Icardi, Kerem'in attığı dört gole üçü doğrudan katkı sağlarken Kerem ise Icardi'ye ilk asistini yaptı.

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