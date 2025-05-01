Galatasaray'da savunma duvar ördü!

Sarı-kırmızılılar bu dönemde Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Bodrum FK maçlarında gol yemedi. Cimbom, bu serinin başladığı 25 Ocak 2025'ten bu yana Avrupa'nın 10 büyük ligindeki 183 takım arasında iç saha golü yemeyen tek takım olarak yer alıyor. Aslan, bu hafta evindeki Sivasspor müsabakasında da bu seriyi sürdürmek istiyor.