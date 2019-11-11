Geçtiğimiz mali genel kurulda ibra edilmedikten sonra kararı mahkemeye taşıyan Galatasaray yönetimi, seçim yapılmaması için tedbir kararı aldırmıştı.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; 14. Asliye Mahkemesi, tedbir kararını kısmi olarak iptal etti. Galatasaray bu kararla birlikte tüzük gereği seçime gitmek zorunda... Ancak yönetimin bu kararı bir üst mahkemeye taşıma hakkı da var. Galatasaray yönetimi, bugün saat 15.00'te toplanarak son gelişmeleri masaya yatıracak. Seçim kararı çıkabileceği belirtilen yönetim kurulundan bu yönde bir görüş çıkarsa Galatasaray, Aralık ayında seçime gidecek.

Mustafa Cengiz, mecburen seçime gidileceğini ve aday olamayacağını öngörürse seçim kararını açıklayacak. Başkan yardımcısı Yusuf Günay ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın ise seçime girmesinin önünde bir engel bulunmuyor.