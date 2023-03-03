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Galatasaray'da sıcak gelişme! Icardi için Messi müjdesi

Messi'yi takımda tutmak isteyen PSG, bunun için planını hazırladı. Fransız basını, PSG'nin kaynak sağlamak için Mauro Icardi'yi gözden çıkardığını yazarken Galatasaray'dan istenen rakamı da açıkladı. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmeleri

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Icardi için Messi müjdesi

    Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı forma altında gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu. 
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Icardi için Messi müjdesi

    Attığı goller ve yaptığı asistlerin yanı sıra saha içindeki oyunuyla da takımın hücum aksiyonlarında başrolü oynayan 30 yaşındaki golcünün yükselen grafiği Galatasaray yönetimini de harekete geçirdi. 

     
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Icardi için Messi müjdesi

    Başkan Dursun Özbek ve transfer komitesi, Mauro Icardi'nin bonservisini almak için Fransız ekibiyle temas kurmaya hazırlanıyor.

     
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Icardi için Messi müjdesi

    Sarı-Kırmızılılar'a bu konuda bir sevindirici haber de Fransa'dan geldi. Radio France'ın haberine göre; Messi ile sözleşme uzatmak isteyen PSG, Icardi'nin biletini tek taraflı olarak kesti. 

     
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Icardi için Messi müjdesi

    Keza vatandaşı ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Paris ekibinden uzaklaştırılan golcü oyuncu, Leo'nun PSG'de kalması halinde takıma dönemeyecek. 
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Icardi için Messi müjdesi

    Fransız basını bu konudaki haberinde; PSG'nin Messi'ye daha yüksek ücretli bir kontrat önereceğini ve mali tabloyu düzeltmek için de Icardi ile Juventus'ta kiralık olarak oynayan Paredes'in kesin olarak satılacağını vurguladı.
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Icardi için Messi müjdesi

    Messi'nin maaşının zamlı bölümü, bir anlamda Icardi ile Paredes'ten gelecek olan bonservislerle karşılanacak. 
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Icardi için Messi müjdesi

    Fransızlar, Icardi'nin Türkiye'de mutlu olduğuna ve Galatasaray'da kalabileceğine vurgu yaptı ancak İtalyan devleri Milan, Roma ve de Juventus, Icardi'nin durumunu yakından takip ediyor. 

     
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Icardi için Messi müjdesi

    Arjantinli golcü ile anlaşmak isteyen G.Saray yönetimi ise oyuncuyu ikna ederse PSG'yle bonservis pazarlıklarını lig bitmeden sonlandıracak ve Mauro ile 4 yıllık bir sözleşmeye imza atacak. 

     
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Icardi için Messi müjdesi

    Şu anki piyasa değeri 17.5 milyon euro olan Icardi için G.Saray'ın ödemek istediği bonservis bedeli ise 9-10 milyon euro civarında...

     
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Icardi için Messi müjdesi
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Icardi için Messi müjdesi

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