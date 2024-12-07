Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi 5 eksik

DEPLASMANDA PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 5 mücadeleye çıktı. Aslan bu maçların hepsinden galip ayrılırken, 14 gol attı, kalesinde ise 3 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son olarak dış sahada Bodrum FK ile oynadı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

Ligde deplasmanda üst üste 14 maçtır kazanan Galatasaray, Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirmek için sahaya çıkacak.