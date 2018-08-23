Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e gönderen Galatasaray, forvet arayışlarına devam ederken yurt içinden de bir sol bek takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor...

Boluspor'dan Umut Meraş, Akhibar'dan Ömer Başram'ı listesine alan Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor'dan ayrılan ve şu anda boşta olan Eren Albayrak ile de temas halinde...

Yoğun transfer gündeminde yoğun bir mesai harcayan Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, Umut için Boluspor'dan, Ömer için de Akhisar'dan olumlu yanıt aldığı öğrenilirken, 1 milyon liralık bonservis ücreti ile transferi bitirmek istiyor...

SON ALTERNATİF EREN ALBAYRAK

Eren Albayrak'ı son alternatif olarak düşünen teknik direktör Fatih Terim'in 22 yaşında olduğu için Umut Meraş'ı çok istediği ve sol bek transferinin birkaç gün içinde netleşeceği öğrenildi.

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