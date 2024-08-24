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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da sol bek arayışı! - Son dakika transfer haberi - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da sol bek arayışı!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Derrick Köhn'ün Young Boys maçındaki performansı nedeniyle sol beke en az bir takviye yapmayı planlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 13:42 Güncelleme: 24.08.2024 - 13:42
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        Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor.

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        Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında salı günü Young Boys'u ağırlayacak olan sarı kırmızılılar, rakibini elemesi halinde turnuva katılım bedeli olarak yaklaşık 19 milyon euroluk gelir elde edecek.

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        Böylece yönetimin transfer için eli rahatlayacak ve gerekli bölgelere takviyeler yapılacak..

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        Sarı-kırmızılı yönetimin transferdeki öncelikli hedefinin ise sol bek mevkisi olduğu öğrenildi.

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        Galatasaray yönetimi, Derrick Köhn'ün sol bekte gösterdiği performanstan yeterince memnun değil...

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        JAKOBS VE GALAN GÜNDEMDE

        Takımda orijinal mevkisi sol bek olan başka futbolcu bulunmadığı için o bölgeye mutlaka bir transfer yapılacağı öğrenildi.

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        Yabancı bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın listesinde Ismail Jakobs ve Javi Galan gibi isimler yer alıyor.

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        KÖHN'ÜN AYRILMA İHTİMALİ VAR

        Derrick Köhn'ün kulüpteki geleceği ise henüz netleşmedi. Avrupa'dan birkaç kulübün resmi teklif yaptığı Alman futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali yüksek...

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        Derrick Köhn'ün transferi durumunda sarı-kırmızılıların, sol beke iki takviye yapabileceği belirtiliyor.

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