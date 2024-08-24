Galatasaray'da sol bek arayışı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Derrick Köhn'ün Young Boys maçındaki performansı nedeniyle sol beke en az bir takviye yapmayı planlıyor.
Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor.
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında salı günü Young Boys'u ağırlayacak olan sarı kırmızılılar, rakibini elemesi halinde turnuva katılım bedeli olarak yaklaşık 19 milyon euroluk gelir elde edecek.
Böylece yönetimin transfer için eli rahatlayacak ve gerekli bölgelere takviyeler yapılacak..
Sarı-kırmızılı yönetimin transferdeki öncelikli hedefinin ise sol bek mevkisi olduğu öğrenildi.
Galatasaray yönetimi, Derrick Köhn'ün sol bekte gösterdiği performanstan yeterince memnun değil...
JAKOBS VE GALAN GÜNDEMDE
Takımda orijinal mevkisi sol bek olan başka futbolcu bulunmadığı için o bölgeye mutlaka bir transfer yapılacağı öğrenildi.
Yabancı bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın listesinde Ismail Jakobs ve Javi Galan gibi isimler yer alıyor.
KÖHN'ÜN AYRILMA İHTİMALİ VAR
Derrick Köhn'ün kulüpteki geleceği ise henüz netleşmedi. Avrupa'dan birkaç kulübün resmi teklif yaptığı Alman futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali yüksek...
Derrick Köhn'ün transferi durumunda sarı-kırmızılıların, sol beke iki takviye yapabileceği belirtiliyor.