35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan İtalyan yıldızı kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, ancak bu değerdeki bir anlaşma üzerinde el sıkışılabileceğini de İngiliz ekibine iletti.

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Zaniolo için en ısrarlı kulüplerden olan Aston Villa, İtalyan yıldızın gönlünün de İngiltere'de olmasından sonra teklifini iki kez yükselterek Galatasaray'la masaya oturdu.