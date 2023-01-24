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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

Lider Galatasaray'da gözler transfere dönmüş durumda! Sol bek, stoper ve santrfor takviyeleri yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uğur Çiftçi transferinde pürüz çıkması sonrasında Güray Vural'ı yeniden gündemine alan Galatasaray'a PSG'den ise Icardi yanıtı geldi! İşte Galatasaray'da transfer gündemi ve son dakika gelişmeleri

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DHA
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Galatasaray yönetimi, ara transfer dönemini temkinli geçirirken, eksik olan bölgeleri için ise gaza basmaya hazırlanıyor.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Spor Toto Süper Lig'de ilk 20 haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider geçiren Galatasaray, transferde hızı artırıyor. Sarı-kırmızılılar, sol bek konusundaki soru işaretlerini bu hafta giderme hedefinde.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    SOL BEKTE UĞUR ÇİFTÇİ HALA İLK ADAY

    Sivasspor ile Uğur Çiftçi konusunda anlaşan ancak Emre Taşdemir'i Sivas'a gitmeye ikna edemeyen Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'dan Güray Vural'ı da listesinde tutmaya devam ediyor.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Uğur Çiftçi'nin hala bir numaralı aday olduğu öğrenilirken, Antalyaspor ise hala Güray Vural'ı bırakmaya sıcak bakmıyor. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Sivasspor ile orta yolu bulmaya çalışan Sarı-kırmızılı yönetim, Uğur Çiftçi transferine son noktayı koymak için girişimlerini hızlandıracak.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    STOPER VE SANTRFOR ALINACAK

    Galatasaray, sol bekin yanı sıra stoper ve santrfor takviyeleri de yapmaya hazırlanıyor.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Okan Buruk, Nelsson'un ve Abdülkerim'in olası sakatlığında veya cezasında deneyimli bir stoperin kadroda bulunmasını istiyor. 

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Galatasaray yönetimi de geniş transfer listesi doğrultusunda bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Seferovic'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle bir de santrfor bakan Galatasaray, bu pozisyonda ise daha genç bir oyuncu ile anlaşmayı planlıyor. 

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Kiralama formülüyle bu sezon ve önümüzdeki sezonu kapsayacak bir sözleşme düşünen Sarı-kırmızılı yönetim, bu konuda da gaza basmış durumda.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    ICARDI İÇİN 25 MİLYON EURO İSTENDİ

    Öte yandan PSG, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini belirledi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçiren ve taraftarların sevglisi olan Icardi için PSG, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncunun ise maaş talebi 8 milyon Euro.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Galatasaray'ın Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katması ise bu ücretlerle oldukça zor gözüküyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    SEFEROVIC GİDİYOR, VAN AANHOLT SORU İŞARETİ

    Öte yandan İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana başta olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Seferovic'in ise takımdan ayrılması bekleniyor. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Seferovic, kendi maaşını karşılaşacak bir ekip bulması halinde Sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Patrick Van Aanholt ise kendisine gelen teklifleri reddediyor. 

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Gelen teklifler, Hollandalı oyuncunun beklentisini karşılamıyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

    Okan Buruk ise Van Aanholt'u kadroda düşünmüyor.

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